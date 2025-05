Stress performance e innovazione | la sfida scientifica dell' università di Palermo alla Targa Florio

L'Università di Palermo affronta la sfida della Targa Florio con un progetto innovativo: monitorare in tempo reale l'attività dei muscoli masticatori dei piloti durante le gare. L'obiettivo è sviluppare soluzioni che migliorino la gestione dello stress e ottimizzino le performance, coniugando scienza e sport in un contesto ad alta adrenalina.

