Street food tipico e musica folkloristica Il Sud Italia sbarca all’area mercato

Il sud Italia invade Nova Milanese con un evento imperdibile! Dal 16 al 18 maggio, l'area mercato di via Oberdan si anima con il tipico street food e la musica folkloristica del meridione. Un’occasione per immergersi nei profumi e nei sapori autentici, all'insegna delle antiche tradizioni, grazie a Hello Eventi e al patrocinio del Comune.

Le antiche tradizioni del sud arrivano a Nova Milanese. Dal 16 al 18 maggio, l’area mercato di via Oberdan si trasforma in un angolo di Sud Italia, dove profumi, sapori e suoni tipici la faranno da protagonisti. L’evento, organizzato da Hello Eventi col patrocinio del Comune, propone tre giornate dedicate alla scoperta e alla valorizzazione della cultura del Sud Italia, con un’attenzione particolare alla tradizione gastronomica e musicale. Streetfood regionale, con piatti tipici preparati sul momento. Ogni sera, a partire dalle 20.45, è previsto l’accompagnamento di musicafolkloristica dal vivo. Orari di apertura: venerdì dalle 17 alle 24, sabato dalle 12 alle 24 e domenica dalle 12 alle 23.V.T. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Street food tipico e musica folkloristica. Il Sud Italia sbarca all’area mercato

