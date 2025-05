Strage Monreale la fidanzata di una delle vittime posta foto atroce | Eccoli qua

Dopo la tragica strage di Monreale, la fidanzata di una delle vittime ha condiviso una foto scioccante sui social, esprimendo il suo profondo dolore e la rabbia per la violenza subita. Questi eventi hanno scatenato un'ondata di emozioni, mentre la comunità affronta la perdita di tre giovani in circostanze devastanti e attende sviluppi nell'indagine giudiziaria.

In certi casi, la rabbia e il dolore per una perdita violenta si trasformano in parole dure, lanciate nel vuoto dei social. È quanto accaduto dopo i tragici fatti di Monreale, dove tre giovani hanno perso la vita in circostanze drammatiche, lasciando dietro di sé dolore, rabbia e un’indagine giudiziaria che si fa sempre più serrata.Una giovane donna, legata sentimentalmente a una dellevittime, ha scelto i social per esprimere tutto il suo rancore. Pubblicando una foto che ritrae alcuni ragazzi, ha scritto: «Ecco a voi le facce di sti cati i munnizza, siete l’aborto». Nello scatto ci sono Salvatore Calvaruso, Samuel Acquisto e Mattias Conti, il terzo giovane identificato dagli inquirenti come uno degli autori della sparatoria avvenuta il 27 aprile.Il nuovo fermo: Mattias Conti è accusato di StrageMattias Conti, 19 anni, residente nello Zen2, si è presentato spontaneamente in caserma accompagnato dal suo avvocato. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Strage Monreale, la fidanzata di una delle vittime posta foto atroce: “Eccoli qua”

