Strage Monreale fermato un altro ragazzo

La strage di Monreale continua a suscitare scalpore e interrogativi. Mattias Conti, un ragazzo di 19 anni proveniente da Palermo, è stato arrestato. Le immagini lo ritraggono mentre impugna un oggetto nella mano destra, accusato di aver partecipato, insieme a Salvatore Calvaruso, a un attacco sconsiderato sulla folla, sparando oltre 20 colpi la notte del 27 aprile.

Nella sequenza di immagini che documentano la Strage di Monreale, Mattias Conti, 19enne palermitano, cammina impugnando qualcosa nella mano destra. Una pistola, sostiene chi lo accusa di aver sparato ad altezza uomo sulla folla insieme a Salvatore Calvaruso oltre 20 colpi la notte del 27 aprile, in cui furono uccisi tre ragazzi. II 19enne si è costituito dopo che i carabinieri sono andati a cercarlo a casa, trovando solo il padre. Sottoposto a fermo, è rimasto in silenzio. È il terzo giovane a finire in carcere. Dopo Calvaruso e Samuel Acquisto, alla guida della moto sulla quale viaggiava proprio Mattias. Ma la caccia alla banda non è conclusa. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Strage Monreale, fermato un altro ragazzo

