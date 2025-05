Strage Erba perché la Cassazione ha detto no alla revisione | “Prove solide contro Rosa e Olindo Romano”

La Cassazione ha definitivamente chiuso il caso della strage di Erba, respingendo la richiesta di revisione del processo per Rosa e Olindo Romano. Le motivazioni dei giudici sottolineano la presenza di "prove solide e minuziosi riscontri", confermando la responsabilità dei condannati per l'orrendo crimine del 2006. Resta ora da capire le implicazioni di questa decisione.

Le motivazioni dei giudici della Cassazione spiegano perché il 25 marzo hanno respinto la richiesta di riapertura del processo sulla Strage di Erba avvenuta nel 2006: "Su Erba prove solide e minuziosi riscontri". 🔗Leggi su Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

