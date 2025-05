Strage di Monreale il terzo killer non risponde al giudice

Il 19enne Mattias Conti, accusato per la Strage di Monreale, si avvale della facoltà di non rispondere(Monrealelive.it) 🔗Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Strage di Monreale, il terzo killer non risponde al giudice

Chi è Salvatore Calvaruso, il 19enne dello Zen reo confesso della strage di Monreale

Salvatore Calvaruso, 19 anni, cresciuto nel quartiere Zen di Palermo, è il giovane reo confesso della strage avvenuta a Monreale.