Strage di Erba prove solide e minuziosi riscontri | le motivazioni della Cassazione sul ‘no’ alla revisione del processo per Olindo e Rosa

Il 13 maggio 2025, la Cassazione ha confermato il rigetto della revisione del processo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, coinvolti nella strage di Erba. I giudici, evidenziando prove solide e riscontri dettagliati, hanno chiarito le motivazioni dietro questa decisione, mantenendo ferme le condanne per i due accusati, già in carcere da anni.

Como, 13 maggio 2025 – Lo scorso 25 marzo, i giudici della Quinta sezione penale dellaCassazione avevano rigettato la richiesta di revisione del processo sulla Strage di Erba, presentata dai difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati in via definitiva all'ergastolo. E oggi sono state rese note le motivazionidella decisione. Nel documento si legge che la base di raffronto rispetto alle prove nuove “è costituita da un tessuto logico-giuridico di notevole solidità non solo per la forza espressa da ognuna delle principali prove acquisite in ragione della loro autonoma consistenza ("confessione dei due imputati, ancorché ritrattata, ammissione di colpa riportata in appunti manoscritti e in scritti diretti a terzi, deposizione dibattimentale dell'unico testimone oculare, Frigerio, presenza di traccia ematica riconducibile a Valeria Cherubini sull'auto di Romano"), ma anche per la presenza di innumerevoli e minuziosissimi elementi di riscontro'”. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Strage di Erba, prove solide e minuziosi riscontri”: le motivazioni della Cassazione sul ‘no’ alla revisione del processo per Olindo e Rosa

