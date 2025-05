Strage di Erba no Cassazione a revisione | Riscontri innumerevoli prove solide

La cassazione si appresta a esaminare la revisione del caso della strage di Erba, alla luce di nuove ed innumerevoli prove solide. Secondo Adnkronos, il tessuto logico-giuridico che sostiene queste evidenze è caratterizzato da una notevole solidità, basata sulle confessioni degli imputati e altre prove significative.

(Adnkronos) – Sulla Strage di Erba, la base di raffronto rispetto alle prove nuove "è costituita da un tessuto logico-giuridico di notevole solidità non solo per la forza espressa da ognuna delle principali prove acquisite in ragione della loro autonoma consistenza ("confessione dei due imputati, ancorché ritrattata, ammissione di colpa riportata in appunti manoscritti e . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Strage di Erba: la difesa presenta ricorso in Cassazione, nuove prove a favore di Olindo e Rosa

La difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi ha presentato un ricorso in Cassazione di 111 pagine, contestando la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che, lo scorso luglio, aveva respinto la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba.