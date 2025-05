Strage di Erba la Cassazione | Il processo non si riapre La confessione di Olindo e Rosa è una prova

La Cassazione ha confermato la condanna per la strage di Erba, respingendo il ricorso dei difensori di Olindo e Rosa. In un documento di 53 pagine, la Corte sottolinea come la confessione dei due rimanga una prova fondamentale, chiudendo definitivamente il processo che ha sconvolto l'Italia dal 2006.

In 53 pagine la Cassazione motiva il respingimento del ricorso presentato dai difensori. La condanna risale al 2006

