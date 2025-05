Strage di Erba Cassazione | contro Rosa e Olindo prove solide e minuziosi riscontri

La Cassazione ha respinto la richiesta di riapertura del processo sulla strage di Erba, evidenziando "innumerevoli e minuziosissimi elementi di riscontro" contro Rosa e Olindo. Le motivazioni pubblicate dai giudici sottolineano la solidità delle prove raccolte, confermando la validità della condanna già emessa.

"Innumerevoli e minuziosissimi elementi di riscontro" hanno portato i giudici della Cassazione a respingere, lo scorso 25 marzo, la richiesta di riapertura del processo sulla Strage di Erba. Lo si legge nelle motivazioni pubblicate oggi dai giudici supremi, per i quali "la base di raffronto" rispetto alle nuove prove "è costituita da un tessuto logico-giuridico di notevole solidità non solo per la forza espressa da ognuna delle principali prove acquisite in ragione della loro autonoma consistenza ma anche per la presenza di innumerevoli e minuziosissimi elementi di riscontro". Il ricorso era stato presentato dai legali di Rosa Bazzi e Olindo Romano, i coniugi condannati all'ergastolo per la Strage del 2006.