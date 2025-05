Strage di Cutro la Regione Calabria si è costituita parte civile per errore | Gli imputati sono militari rispettiamo la divisa

La tragedia di Cutro segna una ferita profonda per l'umanità. Oggi, la Calabria si è costituita parte civile nel processo che vede imputati militari accusati di aver abbandonato in mare chi cercava salvezza. In aula, il peso della responsabilità si fa palpabile, mentre il ricordo di 94 vite spezzate, tra cui 35 bambini, continua a tormentare le coscienze.

Lasciati soli in mezzo al mare, lasciati soli nell’aula del Tribunale di Crotone, dove è in corso l’udienza preliminare del processo per i mancati soccorsi che, il 26 febbraio 2023, hanno portato alla Strage di Cutro. Su quella spiaggia morirono 94 migranti, tra cui 35 bambini, imprecisato il numero dei dispersi. I familiari delle vittime e i superstiti hanno chiesto di costituirsi partecivile nel processo a carico di quattro finanzieri e due ufficiali della guardia costiera accusati di naufragio colposo e omicidio colposo plurimo. Ritardi e inerzie, in sostanza, che hanno rappresentato una “grave negligenza, imprudenza, imperizia” da parte dei militariimputati che hanno violato, secondo i pm, la normativa europea e nazionale in materia di soccorsi in mare. Tornando all’udienza preliminare, sono 113 le richieste di costituzione di partecivile. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Strage di Cutro, la Regione Calabria si è costituita parte civile per “errore”: “Gli imputati sono militari, rispettiamo la divisa”

