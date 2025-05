StraBologna 2024 | al via la 44ª edizione della corsa simbolo di inclusione a Bologna

StraBologna 2024 segna il debutto della 44ª edizione di una corsa che celebra l'inclusione e la comunità a Bologna. Con 15mila iscritti già confermati, la manifestazione si prepara a coinvolgere partecipanti di tutte le età, sottolineando il valore dell'amicizia e dello sport. Un appuntamento imperdibile per la città e oltre!

StraBologna, basta la parola. Nella Sala Anziani di Palazzo d'Accursio su alza il sipario sull'edizione numero 44 dellacorsa che rappresenta, storicamente, il fiore all'occhio dell'attività Uisp. Fino a questo momento, 15mila iscritti, ma gli organizzatori dell'Uisp, e i partner dellacorsa, giustamente pensano di toccare, ancora una volta, quota 22mila.C'è tempo fino alle 10,29 di domenica 25 maggio (un minuto dopo sarà dato il via alla corsa) per iscriversi. Per spingere gli ultimi indecisi – in realtà c'è grandissimo entusiasmo – servirà anche un meteo adeguato. Ovvero sole e, magari, pure una leggera brezza. Nicola Fornasari, che dellacorsa è l'organizzatore, si sta attrezzando anche per questo.Torna StraBologna – la prima volta fu nell'ormai lontano 1980 –, ma rispetto a un recente passato cambia qualcosa.