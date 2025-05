Storia di una brava ragazza

Arianna Farinelli arriva a Cesenatico per presentare il suo libro "Storia di una brava ragazza" presso la galleria d’arte "Leonardo da Vinci". Domani alle 17, l'autrice condividerà il suo viaggio, rivelando il forte significato autobiografico della sua opera, esplorando temi di identità e gender in un mondo complesso. Non mancate a questo incontro!

Arianna Farinelli sbarca a Cesenatico. Appuntamento domani alle 17, nella galleria d’arte "Leonardo da Vinci", dove la scrittrice presenterà il suo libro "Storia di una bravaragazza" edito da Einaudi. Nella presentazione l’autrice traccia chiaramente un significato autobiografico: "Se nascere femmina può complicarti la vita, figuriamoci nascere femmina in una borgata romana alla fine degli anni Settanta. Crescere, scoprire l’altro sesso, le differenze di classe, e la vergogna. E andartene dall’altra parte del mondo, sposarti, fare figli, divorziare, costruire una carriera, con tutto lo sforzo che implica cambiare il proprio destino".L’incontro è l’occasione per conoscere meglio Arianna Farinelli, una politologa che ha insegnato alla City University di New York, originaria di un quartiere popolare. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Storia di una brava ragazza

Ne parlano su altre fonti

Storia di una brava ragazza (che potresti essere tu) - Storia di una brava ragazza è un libro che andrebbe assegnato come lettura alla nascita perché, prima di tutto, ti insegna come impugnare la bussola quando ti senti persa, e a ritrovare la strada ... 🔗deabyday.tv

“Storia di una brava ragazza” : l’appuntamento in galleria “Leonardo da Vinci” - Appuntamento in galleria "Leonardo da Vinci" , mercoledì 14 maggio alle ore 17, con Arianna Farinelli e il suo “Storia di una brava ragazza” (Einaudi) ... 🔗livingcesenatico.it

Una brava ragazza è una ragazza morta di Holly Jackson: - È appassionato di fumetti di supereroi, storie d’avventura e giochi di ruolo. Il volume conclusivo della trilogia di best seller di Holly Jackson (edito come i precedenti da Rizzoli) tiene il lettore ... 🔗maremosso.lafeltrinelli.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Gli Orologi del Diavolo, la storia vera di Gianfranco Franciosi: Ma che eroe, ? solo un truffatore

Fanpage ? andata ad Ameglia (La Spezia), nel paese dell'?onesto meccanico di barche? a cui ? ispirata la fiction ?Gli Orologi del Diavolo? di quattro puntate in onda su Rai Uno con Beppe Fiorello e abbiamo scoperto che ?Giannino? non ? chi dice di essere.