Stop sul più bello l’Atalanta spegne i sogni Champions della Roma | l’analisi del ko di Bergamo

Dopo 19 risultati utili consecutivi, la corsa dellaRoma si arresta nel momento più delicato. A Bergamo, contro un'Atalanta solida e determinata, i giallorossi incappano in una sconfitta che sa di beffa e che rischia di compromettere la corsa Champions. Il Gewiss Stadium si conferma campo stregato per i capitolini, che pure arrivavano da due vittorie pesanti contro Inter e Fiorentina. Due successi che avevano fatto pensare a una squadra finalmente pronta a misurarsi con le big, ma che invece è tornata a commettere gli stessi errori già visti con Juventus e Lazio.La partita era stata rimessa in parità da Cristante dopo il vantaggio di Lookman, ma un gran tiro di Sulemana ha messo fine all'imbattibilità di Ranieri e, forse, anche alle speranze di qualificazione europea dellaRoma. l'Atalanta ha così centrato la quinta qualificazione in Champions in sette anni, mentre i giallorossi sono scivolati al sesto posto, a un punto da Juventus e Lazio.