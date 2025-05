Stop Being Fake | quando l’estetica diventa atto politico

"Stop being fake" è il manifesto pop che trasforma l'estetica in un atto politico. Dal primo Botox Bar d'Italia, una fusione di bellezza, cultura e attivismo queer prende vita. Con il carro al Milano Pride e l'inedito BTX Cafè, la rivoluzione si svolge oltre gli striscioni, celebrando un nuovo modo di lottare per l'inclusività e l'autenticità.

Dal primo Botox Bar d’Italia nasce un manifesto pop e inclusivo che unisce estetica, cultura e attivismo queer. Con un carro al Milano Pride, eventi all’Euforia e l’inedito BTX Cafè in ambulatorio, la rivoluzione è servitaQualcuno ha deciso che per fare rivoluzioni non servono più solo striscioni, ma anche bisturi etici, claim ironici e glitter. E quel qualcuno è BTX Bar, il primo “botox bar” d’Italia nato per riscrivere le regole della medicina estetica con un approccio trasparente, responsabile e soprattutto inclusivo. In vista del Pride Month 2025, il brand ha scelto di lanciarsi nella mischia con una campagna d’impatto: “StopBeingFake”.Il messaggio – che rielabora con ironia il cult di Paris Hilton, “StopBeing Desperate” – vuole dire basta ai filtri, ai compromessi, alle maschere. 🔗Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - “Stop Being Fake”: quando l’estetica diventa atto politico

"Stop Being Fake": quando l'estetica diventa atto politico - Il messaggio – che rielabora con ironia il cult di Paris Hilton, "Stop Being Desperate" – vuole dire basta ai filtri, ai compromessi, alle maschere. In un'epoca in cui molti marchi si tirano indietro ...

