Stipendi docenti e ATA da giugno il taglio del cuneo fiscale Bonus fino al 7% per i redditi bassi e detrazioni fino a 1 000 euro Come funziona e come rinunciare al beneficio

A partire da giugno, i docenti e il personale ATA beneficeranno del taglio del cuneo fiscale, previsto dalla Legge di Bilancio 2025, con effetti retroattivi dal 1° gennaio. Scopriamo insieme come funzionano i bonus fino al 7% per i redditi bassi e le detrazioni fino a 1.000 euro, oltre alla possibilità di rinunciare a tali benefici.

A partire da giugno, entreranno in vigore le misure di taglio del cuneofiscale previste dalla Legge di Bilancio 2025, con effetti retroattivi dal 1° gennaio.

