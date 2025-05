Still online Connessi oltre la morte | la nostra eredità digitale di Beatrice Petrella

"Still Online: Connessi Oltre la Morte" di Beatrice Petrella esplora il concetto di eredità digitale, svelando come le nostre tracce online rimarranno dopo la nostra scomparsa. In un mondo saturato di profili social e ricordi condivisi, la presenza di fantasmi digitali ci invita a riflettere su ciò che lasciamo dietro di noi nella rete eterna di Internet.

Un giorno non ci saremo più. Ma rimarranno online tutte le tracce che abbiamo lasciato, la nostra storia a portata di click: dai profili social ai nostri ricordi più intimi. Senza accorgercene, Internet si è riempito di fantasmi digitali, account inattivi pronti a ricordarci la loro esistenza.

