Stellar Blade per PC | Complete Edition con DLC migliorie tecniche e uscita 11 06 2025

Stellar Blade completa la sua esperienza con l'edizione per PC, in arrivo l'11 giugno 2025. Sony Interactive Entertainment e Shift Up hanno svelato miglioramenti tecnici e DLC, promettendo un'avventura ancora più coinvolgente. Il trailer ufficiale, rilasciato su YouTube, anticipa un futuro ricco di emozioni per i fan del gioco.

Sony Interactive Entertainment e lo studio sudcoreano Shift Up hanno rivelato le nuove prospettive per StellarBlade, confermando il lancio della versione per PC, previsto per l’11 giugno 2025. L’annuncio, inizialmente diffuso attraverso un trailer sul canale ufficiale di PlayStation su YouTube e poi rimosso, è stato prontamente individuato dalla community online, garantendo così la . L'articolo StellarBlade per PC: CompleteEdition con DLC, migliorietecniche e uscita 11062025 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Stellar Blade per PC: Complete Edition con DLC, migliorie tecniche e uscita 11/06/2025

