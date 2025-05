stellar blade arriva su pc con tante novità

Stellar Blade debutta su PC con numerose novità in arrivo. Svelato accidentalmente da un trailer pubblicato sul canale YouTube di PlayStation, il gioco si prepara a lanciare ufficialmente su Steam l'11 giugno 2025. Nonostante la rimozione del video, la notizia ha già catturato l’attenzione della comunità videoludica in tutto il mondo.

Svelato con qualche ora di anticipo da un trailer caricato per errore sul canale YouTube di PlayStation, StellarBlade si prepara a sbarcare ufficialmente su PC tramite Steam l’11 giugno 2025. Anche se il video è stato rimosso poco dopo, la notizia ha già fatto il giro della rete grazie alla community di rStellarBlade, che ha immortalato e condiviso ogni dettaglio.Una nuova edizione completa per console e PCInsieme alla nuova versione PC, Sony Interactive Entertainment e SHIFT UP lanceranno anche la StellarBlade: Complete Edition, disponibile sia su PlayStation 5 che su Steam. Si tratta di un’edizione speciale che includerà contenuti aggiuntivi esclusivi, DLC crossover e bonus cosmetici per gli appassionati del titolo.Contenuti della StellarBlade: Complete EditionGioco baseBonus pre-orderOcchiali tondi classici per EveOrecchini Ear ArmorTuta Planet Diving (edizione bianca)Bonus della Complete EditionFluffy Bear Pack per il droneTuta Planet Diving (versione Captain)Contenuti scaricabili crossoverTwin Expansion Pack, con DLC ispirati a NieR: Automata e Goddess of Victory: NikkeCD-Key per NikkeCodice esclusivo per sbloccare la skin di StellarBlade nel gioco mobile Goddess of Victory: NikkeOttimizzazioni e novità per la versione PCLa release su PC porterà con sé importanti miglioramenti tecnici e nuovi contenuti pensati per sfruttare al massimo le configurazioni avanzate. 🔗Leggi su Gamerbrain.net