Stefano De Martino sbarca in prima serata con un nuovo show ecco chi lo affiancherà

Stefano De Martino sbarca in prima serata con un nuovo show su Rai 1, dopo il successo di "Affari Tuoi". La rete pubblica punta sul carisma del conduttore partenopeo, che sarà affiancato da una leggenda della musica italiana. Scopriamo insieme i dettagli di questo attesissimo progetto!

Personaggi Tv. Dopo il trionfo di Affari Tuoi, Stefano De Martino si prepara a conquistare anche la primaserata di Rai 1. La tv di Stato punta sempre più sul conduttore partenopeo, affiancandolo a una leggenda della musica italiana. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in cantiere un nuovoshow che li vedrebbe protagonisti insieme. ecco tutti i dettagli trapelati sul progetto che potrebbe cambiare il volto dell’intrattenimento Rai.Leggi anche: nuovo game show per Amadeus e al suo fianco vuole proprio lei: clamoroso ritorno tvLeggi anche: “Grande Fratello”, Beatrice Luzzi rimpiazzata: ecco chi arriva al suo posto, l’indiscrezione bombaDe Martino superstar: dopo Affari Tuoi, un nuovoshow su Rai 1Il 2025 potrebbe essere l’anno della definitiva consacrazione per Stefano De Martino come volto di punta della Rai. 🔗Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Stefano De Martino sbarca in prima serata con un nuovo show, ecco chi lo affiancherà

Le notizie più recenti da fonti esterne

Isola dei Famosi: sbarca il futuro avversario di Stefano De Martino - All'Isola dei Famosi è sbarcato un personaggio che potrebbe mettere i bastoni fra le ruote a Stefano De Martino L'articolo Isola dei Famosi: sbarca il futuro avversario di Stefano De Martino proviene ... 🔗msn.com

Stefano De Martino, relax in barca con Gilda Ambrosio: amicizia o flirt? «Lei è una presenza fissa nella sua vita» - Saranno anche amici, come si vocifera da tempo, ma la frequentazione tra Gilda Ambrosio e Stefano De Martino comincia a far discutere. Archiviati i successi televisivi da record con ... 🔗msn.com

De Martino e l’emozionante gesto per il figlio Santiago: “Sono riusciti a…” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un disastro ... Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese

Le cose tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese si fanno davvero complicate. ecco la bomba che ti lascerà senza parole.