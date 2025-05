Stefano Bollani compone le musiche del film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol

Stefano Bollani torna protagoniste al Festival di Cannes, dove presenterà le musiche originali per il film di animazione "Marcel et Monsieur Pagnol". Con il suo talento unico, il pianista e compositore promette di accompagnare la storia con sonorità originali, arricchendo così un'opera che celebra la bellezza del cinema d'animazione.

CINEMA: Bollanicompone LE musiche DI "Marcel ET MonsieurPagnol" CANNES (FRANCIA) (ITALPRESS) – StefanoBollani in veste di compositore di musiche originali al prossimo Festival di Cannes in occasione della première del film di animazioneMarcel et MonsieurPagnol, per cui ha scritto la colonna sonora. Un ruolo che segna il suo coinvolgimento in un progetto cinematografico unico nel suo genere.Il film, diretto da Sylvain Chomet, regista e disegnatore francese noto per le sue opere iconiche come Appuntamento a Belleville e L'illusionista, è un biopic animato dedicato allo scrittore e drammaturgo MarcelPagnol. La colonna sonora è stata registrata da Bollani al pianoforte insieme ad una jazz band e ad un'orchestra sinfonica. Marcel et MonsieurPagnol verrà presentato come uno "Special Screening" al Festival di Cannes.

