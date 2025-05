Statuto dei Lavoratori | a Caserta un convegno tra diritto rappresentanza e squilibri territoriali

Il 20 maggio 2025, presso l'Enoteca Provinciale di Caserta, si svolgerà un convegno per celebrare i 55 anni dello Statuto dei Lavoratori. L'evento, promosso da Adapt, approfondirà temi cruciali come diritto, rappresentanza e squilibri territoriali, offrendo uno spazio di riflessione sulle sfide attuali e future nel panorama del lavoro.

Tempo di lettura: 2 minutiIl prossimo 20 maggio 2025, dalle 15.00 alle 18.00, la sala dell’Enoteca Provinciale di Caserta ospiterà un convegno dedicato ai 55 anni dello Statuto dei Lavoratori, promosso da Adapt, l’Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali fondata nel 2000 da Marco Biagi. L’iniziativa nasce con l’intento di rilanciare il dibattito su un testo fondamentale della storia giuridica e sociale italiana, alla luce delle trasformazioni che attraversano oggi il mondo del lavoro, dalla questione salariale ai divari territoriali, passando per le nuove forme di rappresentanza, il bisogno di maggiore certezza normativa e le trasformazioni tecnologiche.Il convegno, patrocinato dal Comune di Caserta, dalla Camera di Commercio, dall’Ordine degli Avvocati e dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, vedrà i saluti istituzionali dell’avv. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Statuto dei Lavoratori: a Caserta un convegno tra diritto, rappresentanza e squilibri territoriali

Altre fonti ne stanno dando notizia

Caserta, convegno Angam per il futuro delle Pmi del Mezzogiorno - È in programma per sabato 12 aprile, dalle ore 15.30 alle 18.30, nella Sala “Farnese” del Grand Hotel Vanvitelli di Caserta, il convegno organizzato dall’Angam, Associazione Nazionale Gesto ... 🔗msn.com

“Il giovane Napolitano a Caserta”, convegno sull'ex Presidente della Repubblica - Giovedì alle 17, nella sala consiliare del Comune di Caserta, si terrà il convegno “Il giovane Napolitano a Caserta”, organizzato dal Comune di Caserta, in collaborazione con la Fondazione ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

CGIL, CISL e Anief firmano il non-contratto sulla DaD: diritti dei lavoratori calpestati

Apprendiamo dagli organi di stampa che dopo CISL e Anief, anche la CGIL ha firmato il contratto sulla didattica integrata, o sarebbe meglio dire il non contratto sulla DDI.