Stato di emergenza Terremoto in Italia l’annuncio del ministro | cosa succede ora

Scosse forti e che non si arrestano in zona Pozzuoli, ai Campi Flegrei: grande paura nella popolazione. Sembra che la magnitudo sia di 4.4. Pochi minuti fa c’è stata una nuova scossa che ha spaventato i cittadini dei campi flegrei.Si sono susseguite diverse scosse, ed è Stato deciso di evacuare molte scuole per garantire l’incolumità di studenti e personale. Interrotte le linee di metropolitana, Cumana e Circumflegrea. A Napoli il treno diretto a Fuorigrotta si è fermato a Mergellina.Evacuata la sede dell’Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati all’esterno della sede. Nel frattempo, continua l’evacuazione dei piani superiori dell’edificio. A Pozzuoli è crollato un edificio disabitato ed anche un costone. 🔗Leggi su Thesocialpost.it