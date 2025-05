Stato di emergenza Terremoto in Italia l’annuncio del ministro | cosa succede ora

Una serie di forti scosse sismiche ha colpito la zona di Pozzuoli, ai Campi Flegrei, con magnitudo di 4.4. In risposta alla crescente paura dei cittadini, il ministro ha annunciato lo stato di emergenza. La situazione è critica: nuove scosse hanno costretto le autorità a evacuare le aree più colpite. Cosa accadrà ora?

Scosse forti e che non si arrestano in zona Pozzuoli, ai Campi Flegrei: grande paura nella popolazione. Sembra che la magnitudo sia di 4.4. Pochi minuti fa c'è stata una nuova scossa che ha spaventato i cittadini dei campi flegrei.Si sono susseguite diverse scosse, ed è Stato deciso di evacuare molte scuole per garantire l'incolumità di studenti e personale. Interrotte le linee di metropolitana, Cumana e Circumflegrea. A Napoli il treno diretto a Fuorigrotta si è fermato a Mergellina.Evacuata la sede dell'Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati all'esterno della sede. Nel frattempo, continua l'evacuazione dei piani superiori dell'edificio. A Pozzuoli è crollato un edificio disabitato ed anche un costone.

