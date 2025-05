Stati Uniti atteso dato inflazione | l’incognita dazi e le scelte della Fed

L'inflazione negli Stati Uniti ha mostrato segni di accelerazione ad aprile 2025, dopo una flessione inaspettata. L'aumento dei dazi, soprattutto sui prodotti cinesi, sta influenzando i prezzi, mentre le scelte della Federal Reserve rimangono un'incognita cruciale per la stabilità economica. Le ripercussioni delle nuove politiche dell'amministrazione USA devono ancora manifestarsi completamente.

L’inflazione statunitense ha probabilmente accelerato ad aprile 2025, dopo un’inaspettata flessione il mese precedente, con l’aumento dei dazi – in particolare sui prodotti cinesi – che ha iniziato a incidere sui prezzi, anche se gli effetti delle nuove politiche dell’amministrazione USA devono ancora mostrarsi appieno.C’è quindi grande attenzione al dato, perchè condizionerà anche la politica della Fed, tardando eventuali tagli dei tassi, già slittati dal mese di giugno-luglio a settembre. Una inflazione più alta del previsto, infatti, potrebbe rendere più prudente la banca centrale, consigliando un intervento sui tassi più avanti, quando gli accordi presi dal governo Trump con Regno Unito e Cina mitigheranno l’impatto dei dazi selvaggi annunciati inizialmente.Le previsioniSecondo il consensus degli analisti, l’indice dei prezzi al consumo statunitense dovrebbe aumentare dello 0,3% su base mensile rispetto a marzo, dopo il calo dello 0,1% del mese precedente. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stati Uniti, atteso dato inflazione: l’incognita dazi e le scelte della Fed

Approfondimenti da altre fonti

Stati Uniti, nuovo record per il deficit commerciale a marzo - Negli Stati Uniti nuovo record per il deficit della bilancia commerciale, con le importazioni salite a oltre 400 miliardi di dollari nel tentativo di anticipare l’entrata in vigore dei dazi. In Cina s ... 🔗informazione.it

L’inflazione negli Stati Uniti non è sotto controllo, la Fed ha un grosso problema con i tassi - C'è attesa per la pubblicazione del dato sull' inflazione negli Stati Uniti nel mese di aprile. A marzo si è assistito alla seconda accelerazione su base annuale, con il dato ad essere salito al ... 🔗msn.com

Stati Uniti - L’economia degli Stati Uniti d’America è la più grande del mondo per valore aggiunto. I settori di punta sono il terziario (banche, assicurazioni, trasporti, commercio, editoria, intrattenimento) e ... 🔗money.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dazi : prove di disgelo tra Stati Uniti e Cina

Prove del dialogo tra Stati Uniti e Cina sulle questioni commerciali. Il vice premier cinese Liu He e la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai hanno avuto una "conversazione franca, pragmatica e costruttiva", afferma il ministero del Commercio di Pechino.