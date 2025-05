Statali aumenti fino a 480 euro al mese | come cambia la busta paga e per chi il piano del Governo

Il governo annuncia un piano da 190 milioni di euro per aumentare i salari accessori dei dipendenti ministeriali, riducendo le disuguaglianze tra diverse amministrazioni. Gli incrementi possono arrivare fino a 480 euro al mese, interessando soprattutto i ministeri con le retribuzioni più basse, trasformando così le buste paga di molti lavoratori pubblici.

Il Governo stanzia 190 milioni di euro per livellare il salario accessorio dei dipendenti ministeriali, colmando le disparità tra le diverse amministrazioni. Gli aumenti raggiungeranno fino a 480 euro al mese e interesseranno in modo particolare i ministeri con retribuzioni accessorie più basse, come quello della Giustizia. Tutte le informazioni e la tabella degli aumenti. 🔗Leggi su Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Contratto Statali, aumento fino a 480 euro: come cambiano gli stipendi. Le simulazioni - Da anni nella Pubblica amministrazione centrale esiste un paradosso. In tutti i ministeri e nelle Agenzie fiscali, a parità di qualifica, si guadagna lo stesso stipendio tabellare. Ma ... 🔗ilmattino.it

Pa, finalmente buone notizie per i dipendenti: fino a 480 euro in più al mese per colmare i divari tra ministeri - A partire da giugno i dipendenti della Pubblica Amministrazione centrale riceveranno aumenti in busta paga fino a 480 euro al mese, grazie a un ... 🔗msn.com

Utilizzo dati e privacy - Da anni esistono "ministeri ricchi" e "ministeri poveri". Ora 190 milioni serviranno a ridurre le disuguaglianze nel salario accessorio: a chi spettano ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stipendi Statali: aumenti medi da 180 euro

I dipendenti statali possono aspettarsi aumenti medi in busta paga che oscillano tra i 180 e i 190 euro, grazie alle disposizioni della recente manovra di Bilancio che ha destinato circa 8 miliardi di euro per i contratti pubblici.