Statale 163 Amalfitana | intervento di manutenzione su un viadotto tratto chiuso ad Amalfi

L’Anas ha avviato un intervento di manutenzione su un viadotto della strada statale 163 "Amalfitana". Per permettere l'esecuzione dei lavori, sarà necessario chiudere al transito una tratta nel comune di Amalfi, ma solo durante le ore notturne, garantendo così il minor disagio possibile per gli automobilisti.

