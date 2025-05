Stasera l’Italia può votare San Marino all’Eurovision? Ecco come sostenere Gabry Ponte con Tutta l’Italia

Stasera l'Italia può sostenere San Marino all'Eurovision! Con l'ambizione di un grande risultato, Gabry Ponte, celebre DJ e produttore, rappresenterà il microstato. Scopri come unirti a tutta Italia nel dare il tuo voto e rendere questo evento indimenticabile. La musica ci unisce!

L’Eurovision Song Contest 2025 è ormai alle porte e l’attenzione cresce non solo per i big in gara, ma anche per chi rappresenta i microstati con ambizioni da finalissima. È il caso di San Marino, che quest’anno schiera un nome di peso: GabryPonte, storico DJ e produttore discografico torinese, con il brano “Tuttal’Italia”.Una canzone provocatoria e simbolica, che ha già fatto parlare di sé sin dalla vittoria nel San Marino Song Contest. Ma ora arriva la domanda cruciale: gli italiani possono votare per GabryPonte? La risposta è sì, ma solo in determinate circostanze. Ecco tutto ciò che c’è da sapere per sostenerlo nella sua corsa alla finale.Eurovision Song Contest: l’Italia può votare per San Marino?GabryPonte gareggerà per San Marino nella prima semifinale dell’Eurovision 2025, in programma martedì 13 maggio in diretta su Rai 2 dalle ore 21. 🔗Leggi su Donnapop.it