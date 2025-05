Starmer rompe il tabù | i laburisti varano la stretta immigrati solo se qualificati

Keir Starmer, leader del Labour Party, rompe il tabù sull'immigrazione, introducendo una riforma radicale che mira a un sistema "controllato, selettivo ed equo". La nuova strategia si concentra sull'ammissione di immigrati solo se qualificati, prevedendo misure come test di lingua e requisiti professionali, segnando così un cambiamento significativo nella politica laburista.

I laburisti inglesi rompono il tabù sull’immigrazione. Il primo ministro britannico Keir Starmer, leader del Labour Party, ha annunciato una riforma radicale del sistema migratorio del Regno Unito, promettendo un sistema “controllato, selettivo ed equo”, con misure che includono test di lingua inglese più rigorosi per tutti i richiedenti visti e i loro familiari adulti, e un’estensione da cinque a dieci anni del periodo necessario per ottenere lo status di residente permanente. “Chi viene nel nostro Paese deve impegnarsi per l’integrazione e imparare la nostra lingua”, ha dichiarato il premier, sottolineando come la conoscenza dell’inglese sia essenziale per trovare lavoro e prevenire lo sfruttamento.Le nuove regole sull’immigrazione Le nuove regole, che saranno dettagliate in un prossimo White Paper sull’immigrazione, prevedono anche un aumento dei requisiti per i visti di lavoro qualificato, che passeranno da un livello equivalente all’A-level a un livello universitario, e la fine del reclutamento di lavoratori stranieri nel settore dell’assistenza. 🔗Leggi su It.insideover.com