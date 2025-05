Starlink ha due chance di entrare nella banda larga satellitare in Lombardia

Starlink si prepara a entrare nella banda larga satellitare in Lombardia, con due offerte già in competizione per il servizio sperimentale. La Regione non ha ancora preso una decisione, ma le soluzioni proposte si avvalgono entrambe dei fornitori dei servizi di SpaceX, promettendo connessioni veloci e innovative per abitazioni e imprese locali.

Guerra Ucraina, Kiev : Elon Musk ci ha dato rete Starlink

"Elon Musk non lavora solo alla missione su Marte, ha fornito la nostra intelligence Starlink, davvero necessaria per missioni speciali" dell'ucraino 007: scrive su Twitter il ministero della Difesa di Kiev, pubblicando l'immagine di tre soldati con il volto oscurato e una scatola con il sistema.