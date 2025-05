Stanley Tucci in Abruzzo per la sua nuova docu-serie Tucci in Italy

Stanley Tucci, l'acclamato attore di Hollywood, torna in Abruzzo quasi 30 anni dopo aver interpretato un cuoco nella celebre pellicola "Big Night". In questa visita, l'attore celebra la ricca tradizione culinaria locale per la sua nuova docuserie "Tucci in Italy", portando alla ribalta i sapori autentici di questa splendida regione.

L'Italia "non è solo sole, pasta e pizza, è molto più complessa. È stata influenzata da innumerevoli culture nel corso dei millenni, e queste influenze permangono ancora oggi". È quanto vuole mostrare Stanley Tucci in Abruzzo per spiegare agli americani i "sapori" d'Abruzzo.

Stanley Tucci torna in Italia con una serie su National Geographic che esplora Lombardia, Toscana, Trentino Alto Adige, Abruzzo e Lazio unendo cucina, tradizioni e storie sociali autentiche.

'Stanley Tucci in Italia' in onda. Dal 19 maggio l'episodio senese

