Stangata del tribunale per violenza sessuale su due donne | condannato Depardieu

Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena, per violenza sessuale su due donne durante il lavoro sul set di un film nel 2021. Le accuse riguardano un'aggressione rivolta a una scenografa e a un'assistente alla regia, aprendo un intenso dibattito su abusi nel mondo del cinema.

Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena, per violenzasessuale su due donne durante le riprese di un film nel 2021. Depardieu era accusato di aver aggredito una scenografa e un'assistente alla regia sul set del film del 2021 di Jean Becker "Les Volets verts". La condanna è arrivata dopo due mesi di processo intenso che ha avuto un grandissimo impatto mediatico. L'attore 76enne era assente al momento della sentenza, perché impegnato su un set: la sua amica di sempre Fanny Ardant lo ha invitato infatti a girare il suo sesto lungometraggio, nel cuore dell'arcipelago portoghese delle Azzorre. Alla fine di marzo, l'accusa aveva chiesto una condanna a diciotto mesi di carcere con sospensione condizionale per l'attore. L'accusa aveva chiesto inoltre l'assistenza psicologica obbligatoria, una pena di ineleggibilità di due anni e l'inserimento nel registro dei condannati per reati sessuali. 🔗Leggi su Iltempo.it