Stalking all’ex compagna | assolto 37enne di Rotondi

Un 37enne di Rotondi è stato assolto dall'accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna, con il giudice per l'udienza preliminare di Avellino che ha stabilito che il fatto non sussiste. La sentenza è stata emessa oggi al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, gettando luce su un caso controverso.

AVELLINO – È stato assolto perché il fatto non sussiste il 37enne di Rotondi accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. La sentenza è stata emessa oggi dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Avellino, Marcello Rotondi, al termine di un processo celebrato con rito. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Stalking all’ex compagna: assolto 37enne di Rotondi

Cosa riportano altre fonti

Lei scopre che ha un'altra, lui minaccia e tormenta la ex: assolto - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Roma, accusato dalla ex di persecuzioni e violenze: assolto dopo otto anni di processo - Dopo quasi otto anni di indagini e udienze, oggi – 24 aprile – si è concluso con un’assoluzione il procedimento penale a carico di un uomo accusato di stalking e maltrattamenti nei confronti dell’ex ... 🔗canaledieci.it

“Ti farò diventare brutta”, ex compagno in carcere per stalking - già indiziato di atti persecutori ai danni della ex compagna. L’uomo, nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, con applicazione del ... 🔗latina24ore.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papà non litigate! Uccide la compagna a Pordenone, il biglietto del figlio di 8 anni

Uno dei figli di Giuseppe Forciniti, l'infermiere 33enne che ha ucciso la sua compagna Aurelia Laurenti??a Roveredo in Piano ( Pordenone), dice in una lettera al padre :"Pap? non litigate.