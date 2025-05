Stagioni | danza musica e parole per raccontare una donna coraggiosa

In "Stagioni: danza, musica e parole per raccontare una donna coraggiosa," seguiamo la giovane Sara che, ispirata dai racconti del nonno Yves, apre una misteriosa scatola di piombo. Inizia così un viaggio affascinante tra memoria e scienza, alla scoperta della straordinaria vita di Marie Curie, pioniera della radioattività e simbolo di coraggio e determinazione.

🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - "Stagioni": danza, musica e parole per raccontare una donna coraggiosa

