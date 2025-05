Stagionalità olfattiva | perché scegliere un profumo alla rosa nel mese di maggio

Il mese di maggio, con la sua esplosione di fiori e colori, è il momento ideale per scegliere un profumo alla rosa. Questa scelta non è casuale, ma radicata in antiche tradizioni e significati. Scopriamo insieme perché maggio celebra la rosa e come il suo profumo possa evocare emozioni e ricordi indescrivibili.

Ogni anno, il mese di maggio profuma di rosa. Ma perché è proprio maggio il mese in cui celebriamo le rose? La risposta è complessa o meglio, articolata. Tra miti antichi, cultura popolare e religione, le motivazioni possono essere molteplici e affondano le loro radici in più fonti, ma tutte che giungono alla stessa conclusione. Prima di tutto, "maggio è il mese in cui fioriscono quasi tutte le rose", spiega Alice Segalini, titolare di Fiori di Renato. "Escludendo le coltivazioni in serra, che danno rose tutto l'anno, è proprio in questo periodo che il fiore si mostra al massimo del suo splendore".Inoltre, per le rose usate per creare gli oli essenziali della profumeria, tra fine maggio e i primi di giugno è proprio il periodo in cui si raccolgono i fiori destinati a fornire il loro prezioso estratto.

