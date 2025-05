stadio roma ripresi i lavori a pietralata gualtieri rassicura sulla costruzione dell impianto

I lavori per il nuovo stadio di Roma a Pietralata sono finalmente ripresi, dopo un giorno di ritardo a causa di proteste. Il sindaco Gualtieri ha rassicurato tutti sulla continua avanzamento del progetto, promettendo un impegno costante per portare a termine la costruzione dell’impianto, atteso con grande curiosità dai tifosi e dalla cittadinanza.

Con un giorno di ritardo rispetto a quella che doveva essere la tabella di marcia, la Roma ha ripreso le proprie attività a Pietralata per procedere verso la consegna del progetto del nuovo Stadio. Dopo il rinvio dei lavori, inizialmente previsti per ieri, a causa della protesta da parte dei manifestanti – a sfavore della costruzionedell’impianto – oggi la situazione è tornata sotto controllo, con l’inizio delle operazioni per la recinzione di tutta l’area interessata.De Angelis: “Novità positive, i camion della Roma sono entrati”A dare ulteriori dettagli per ciò che sta accadendo in quel di Pietralata è stato Andrea De Angelis, che a Radio Romanista ha spiegato come siano riprese le attività che erano in programma ieri, con il club giallorossi che finalmente potrà prepararsi per procedere con l’inizio degli scavi archeologici. 🔗Leggi su Sololaroma.it