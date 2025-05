Stadio della Roma i tecnici recintano l' area di Pietralata | pronti ad avviare i sondaggi

I lavori per il nuovo stadio della Roma si intensificano a Pietralata, nonostante le recenti proteste da parte di comitati e rappresentanti istituzionali. Questa mattina, i tecnici hanno recintato l'area, pronti per avviare i sondaggi necessari, mentre i dubbi sul progetto della famiglia Friedkin continuano a sollevare polemiche.

All’indomani delle proteste messe in campo dai comitati e dai rappresentanti istituzionali contrari al progetto della famiglia Friedkin, in via degli Aromi sono tornati gli operai.Gli operai a PietralataI tecnici che a metà mattinata si sono presentati a Pietralata non hanno avviato i. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Stadio della Roma, i tecnici recintano l'area di Pietralata: pronti ad avviare i sondaggi

