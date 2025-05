Stadio della Roma blitz a Pietralata durante il confronto in Campidoglio | comitati infuriati con Gualtieri

Oggi a Pietralata un blitz delle forze dell'ordine ha fatto seguito al confronto in Campidoglio tra il sindaco Gualtieri e la rete No Stadio. I comitati di protesta, infuriati, contestano la decisione di permettere all'As Roma di procedere con gli scavi archeologici, dopo giorni di tensione e resistenza da parte dei cittadini che presidiavano i terreni.

In Campidoglio un confronto con la rete No Stadio. A Pietralata, il blitz delle forze dell'ordine per permettere all'As Roma e alla ditta incaricata di prendere possesso, per realizzare gli scavi archeologici, dei terreni che ieri sono stati presidiati dai cittadini in protesta. Per i comitati si è trattato di "un vero e proprio agguato". L'assessore Veloccia: "Mai negato il confronto". 🔗Leggi su Fanpage.it

