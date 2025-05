Squalifica Kalulu ufficiale la decisione del Giudice Sportivo | quante partite salterà il numero 15 della Juventus

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato la squalifica di Pierre Kalulu, numero 15 della Juventus, dopo l’espulsione nella partita contro la Lazio. Nel comunicato si chiarisce quante gare sarà costretto a saltare, incidendo così sulle prossime scelte tattiche di mister Allegri. Scopriamo nel dettaglio l'entità della sanzione.

SqualificaKalulu, decisioneufficiale: quantepartite salta il numero 15 bianconero dopo l’espulsione in Lazio JuveÈ arrivata la decisione del GiudiceSportivo sulla Squalifica di Pierre Kalulu. Attraverso un comunicato ufficiale, è stato reso noto lo stop del numero 15 bianconero dopo l’espulsione in Lazio-Juve. Di seguito la nota: Yildiz, oltre al Bologna, salterà anche Lazio-Juve.COMUNICATO – «Kalulu KYATENGWA Pierre Kazaye R (Juventus): per avere, al 15° delsecondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con unamanata alla nuca un calciatore avversario.». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Squalifica Kalulu, ufficiale la decisione del Giudice Sportivo: quante partite salterà il numero 15 della Juventus

