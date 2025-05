Squalifica Kalulu Capuano non ci sta | 2 giornate meritate ma è possibile che la sceneggiata di Castellanos resti impunita? – FOTO

Dopo la squalifica di Pierre Kalulu per due giornate, il giornalista Giovanni Capuano esprime il proprio disappunto, sottolineando l’ingiustizia di una decisione che lascia impunita la presunta sceneggiata di Castellanos. Le sue parole, condivise su X, accendono il dibattito sulle discrepanze arbitrali nel match Lazio-Juventus.

SqualificaKalulu: il giornalista Giovanni Capuano ha commentato così la decisione del Giudice Sportivo dopo Lazio Juve. Le sue paroleAttraverso il proprio profilo X, il giornalista Giovanni Capuano ha commentato così la Squalifica di due giornate di Pierre Kalulu inflitta del Giudice Sportivo dopo Lazio Juve. Le sue parole.#Kalulu prende 2 giornate di Squalifica per l’espulsione contro la #Lazio e le merita tutte, perché la sua è stata una sciocchezza difficile da perdonare.Però, ora che ci sono mille immagini, è possibile che la sceneggiata di #Castellanos che si copre il volto dopo essere stato. pic.twitter.comnOYghHJfFA— Giovanni Capuano (@Capuanogio) May 13, 2025PAROLE – «Kalulu prende 2 giornate di Squalifica per l’espulsione contro la Lazio e le merita tutte, perché la sua è stata una sciocchezza difficile da perdonare. 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Squalifica Kalulu, Capuano non ci sta: «2 giornate meritate, ma è possibile che la sceneggiata di Castellanos resti impunita?» – FOTO

