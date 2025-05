Spunta il nuovo AG600 | cosa può fare il maxi aereo anfibio cinese

Il nuovo AG600, maxi aereo anfibio cinese, rappresenta un passo significativo nella risposta a disastri naturali e operazioni di salvataggio. Prodotto dalla Aviation Industry Corporation of China, questo potente aereo può trasportare fino a 60 tonnellate al decollo, rendendolo un alleato prezioso nella gestione delle emergenze e nella tutela delle comunità colpite.

L'aereo in questione stato realizzato dalla Aviation Industry Corporation of China per essere usato a fronte di disastri naturali o per effettuare operazioni di salvataggio. Può trasportare un peso massimo al decollo pari a 60 tonnellate 🔗Leggi su Ilgiornale.it