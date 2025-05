Sport in tv oggi martedì 13 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 13 maggio, gli appassionati di sport possono prepararsi a una giornata entusiasmante. I riflettori si accendono sugli Internazionali d’Italia, con gli ottavi di finale protagonisti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Scopri gli orari e dove seguire gli eventi in streaming per non perderti neanche un momento delle emozioni tennistiche al Foro Italico.

oggimartedì 13 maggio ci aspetta una giornata ricca di Sport. Riflettori puntati sugli Internazionali d'Italia, Dove spiccano gli ottavi di finale con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti attesi rispettivamente dall'argentino Francisco Cerundolo e dal russo Daniil Medvedev. Sulla terra rossa del Foro Italico a Roma scenderà in campo anche Jasmine Paolini, attesa dal quarto di finale contro la russa Diana Shnaider.Ripartirà il Giro d'Italia: dopo le tre frazioni in Albania e la giornata di riposo, la Corsa Rosa riprenderà il proprio cammino con la quarta frazione che si snoderà in Puglia. In serata la decisiva gara-5 della finale scudetto di basket femminile: chi conquisterà il tricolore tra Venezia e Schio? In programma anche i Mondiali Laser, gli Europei 470 e Formula Kite per gli appassionati di vela.

