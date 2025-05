Sport gli atleti del Circolo schermistico forlivese ottengono la qualificazione per i campionati italiani

Gli atleti del Circolo Schermistico Forlivese hanno brillato nella Prova Nazionale Gold di Riccione, conquistando la qualificazione per i Campionati Italiani Cadetti e Giovani che si svolgeranno a Terni. Questa competizione, cruciale per l’accesso, ha visto la selezione di otto atleti per categoria, regalando così un'importante opportunità di mettersi alla prova a livello nazionale.

