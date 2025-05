Sport e sociale studenti del Da Vinci campioni di biliardo

Sabato si sono svolte a Cervia le finali nazionali di biliardo sportivo, con la partecipazione di 14 regioni. Gli studenti dell'istituto Da Vinci, rappresentanti della Marche, si sono distinti nelle specialità di stecca, carambola, pool e boccette, portando a casa straordinari risultati e dimostrando che sport e sociale possono andare di pari passo.

Sabato si sono svolte a Cervia le finali nazionali di biliardoSportivo a cui hanno partecipato ben 14 regioni. L’evento prevedeva le specialità di stecca, carambola, pool e boccette; a quest’ultima in rappresentanza della regione Marche, hanno preso parte gli studenti dell’istituto di istruzione Da Vinci, preparati dall’associazione Sportiva Civitanova biliardi.Nella categoria del singolo femminile, le atlete hanno addirittura conquistato tutto il podio: Matilde Lamponi, neo campionessa italiana, primo posto, Sofia Maiolino al secondo e Ilaria Vallesi al terzo. L’allievo Alessandro Rosini, nella categoria singolo maschile, si è aggiudicato il quarto posto con una sola sconfitta.Grande soddisfazione dei presenti, tra cui la professoressa Fabia Mariani, referente del progetto biliardo-scuola, Mario Brocchini, vice presidente del Csd Civitanova biliardi e promotore del progetto, tutti gli altri istruttori, Roberto Cutrina, Giuseppe Ciarapica, Gianpaolo Morresi e Franco Gattari, delegato del comitato regionale presieduto da Simone Cardelli. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sport e sociale, studenti del Da Vinci campioni di biliardo

