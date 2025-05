Sponsor Juventus ufficiale l’accordo con Jeep e Visit Detroit | cifre durata e un importante dettaglio Il comunicato del club

La Juventus ha ufficializzato un nuovo accordo di sponsorizzazione con Jeep e Visit Detroit. Questo importante legame permetterà di vedere i nuovi sponsor sulle magliette dei bianconeri. Scopriamo i dettagli dell’accordo, inclusi cifre, durata e le novità significative riportate nel comunicato ufficiale del club.

SponsorJuventus, ufficialel'accordo con Jeep e VisitDetroit: il comunicato e tutte le novità da sapereÈ ufficialel'accordo della Juve per il nuovo Sponsor che sarà visibile sulle magliette dei bianconeri. Di seguito il comunicatoufficiale del club che mostra le cifre, la durata e un'importante novità per quanto riguarda la visibilità dello Sponsor nelle competizioni italiane.comunicato – «l'accordo con Stellantis Europe prevede l'utilizzo del brand Jeep quale main Sponsor della maglia da gara di Prima Squadra, JWomen e NextGen, per tutte le competizioni sportive nazionali, UEFA e FIFA, a partire dalla stagione sportiva in corso (inclusa la prossima FIFA club World Cup) e per le stagioni sportive 20252026, 20262027 e 20272028. l'accordo prevede un corrispettivo fisso complessivo di €69 milioni (di cui €4 milioni per il periodo residuo della stagione sportiva 20242025, €19 milioni per la stagione sportiva 20252026 ed €23 milioni per ciascuna delle due stagioni sportive successive), oltre a moderate componenti variabili (malus) in caso di mancata partecipazione alle competizioni sportive UEFA.