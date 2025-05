Sponsor Juve solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club | svelato il motivo Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni

La Juventus ha annunciato che, al Mondiale per Club, solo Jeep apparirà sulle maglie della squadra, mentre Visit Detroit sarà riservato alle partite nazionali. Questa scelta segna una distinzione strategica per il club bianconero, evidenziando l'importanza di mantenere una forte identità globale in vista delle prossime stagioni.

SponsorJuve, soloJeepsaràpresentesullemaglie al Mondiale per Club: l’integrazione presente nel comunicato del ClubLa Juve ha comunicato quello che sarà il nuovo Sponsor per le prossimestagioni: VisitDetroit e Jeep saranno presenti sullemaglie nelle partite nazionali mentre a livello internazionale (come il Mondiale per Club) ci sarà solamente Jeep. Il motivo spiegato di seguito dal Club bianconero:COMUNICATO – «Ad integrazione di quanto sopra, si segnala che la Società ha concluso con VisitDetroit l’accordo per occupare il secondo spazio riservato agli Sponsor sul fronte della maglia da gara della Prima Squadra, JWomen e NextGen, per tutte le competizioni sportive nazionali (escluse, quindi, quelle UEFA e FIFA), con medesima durata dell’accordo Jeep. L’accordo con VisitDetroit prevede un corrispettivo complessivo fisso significativamente inferiore rispetto al contratto di SponsorJeep (in coerenza con i minori diritti di Sponsorizzazione concessi) e componenti variabili (bonus), potenzialmente di rilievo, in funzione del conseguimento di determinati obiettivi». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sponsor Juve, solo Jeep sarà presente sulle maglie al Mondiale per Club: svelato il motivo. Importante distinzione con Visit Detroit in vista delle prossime stagioni

