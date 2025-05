Sponsor Juve adesso è ufficiale | torna Jeep insieme a Visit Detroit! Saranno i front-of-shirt partner | il comunicato e l’annuncio social – VIDEO

La Juventus ha ufficializzato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: torna Jeep, affiancata da Visit Detroit. L’annuncio è stato condiviso sui social e comunicato ufficialmente dal club, promettendo un'importante collaborazione che segnerà il ritorno del brand sulle maglie bianconere. Scopri di più nel video del comunicato.

SponsorJuve, adesso è ufficiale: tornaJeepinsieme a VisitDetroit. Il comunicatoufficiale e l’annuncio del club sui socialLa Juve ha comunicato il nuovo Sponsor per la stagione 202526. tornaJeep che, insieme a VisitDetroit, Saranno presenti sulle nuove maglie bianconere: di seguito il comunicato e l’annuncio sui social del club bianconero.Il codice è chiaro: siamo tornati. Muoviamoci insieme. @Jeep @JeepPeople @VisitDetroit— JuventusFC (@Juventusfc) May 13, 2025comunicato – «La Juventus è lieta di annunciare un nuovo importante accordo di Sponsorizzazione che vedrà Jeep e VisitDetroit come front-of-shirtpartners a partire dalla stagione 202526, rafforzando ulteriormente la vocazione internazionale del Club.Jeep, storico partner bianconero dal 2012 al 2024, rinnova così la propria presenza sulla maglia della Juventus, mentre VisitDetroit, il primo Convention and Visitors Bureau al mondo, debutta come Principal Destination partner del Club, diventando il primo CVB (Convention and Visitors Bureau) a comparire come Sponsor principale di maglia su una squadra di Serie A. 🔗Leggi su Juventusnews24.com