Sponsor Juve accordo fino al 2028 con Jeep e Visit Detroit | quanto guadagnerà il club bianconero? Le cifre ufficiali

La Juventus ha raggiunto un importante accordo di sponsorizzazione fino al 2028 con Jeep e Visit Detroit, consolidando così la propria visibilità internazionale. Le cifre ufficiali del contratto evidenziano il significativo guadagno per il club bianconero, che si prepara a sfruttare al massimo questa partnership strategica. Scopriamo insieme i dettagli dell'intesa.

SponsorJuve, accordofino al 2028 con Jeep e VisitDetroit: le cifreufficiali e quanto guadagneranno i bianconeriLa Juventus ha comunicato l’accordo con Jeep e VisitDetroit come front jersey Sponsorship del clubbianconerofino al 30 giugno 2028. COMUNICATO – «L’accordo prevede un corrispettivo fisso complessivo di €69 milioni (di cui €4 milioni per il periodo residuo della stagione sportiva 20242025, €19 milioni per la stagione sportiva 20252026 ed €23 milioni per ciascuna delle due stagioni sportive successive), oltre a moderate componenti variabili (malus) in caso di mancata partecipazione alle competizioni sportive UEFA. L’accordo tra la Società e Stellantis Europe fa seguito alla soddisfazione di una partnership di successo con il brand Jeep che ha accompagnato Juventus per molte stagioni alla conquista di straordinari traguardi sportivi». 🔗Leggi su Juventusnews24.com