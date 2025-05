Spirale aerea da tutta Italia in città per il campionato nazionale della disciplina made in Apricena

Il 10 e 11 maggio scorsi, Foggia ha ospitato il Campionato Nazionale Csen di Spirale Aerea e il Trofeo Sport Aerei, richiamando atlete da tutta Italia e anche dalla Germania. Con iscrizioni sold out un mese prima, questa disciplina della Ginnastica Acrobatica ha messo in luce il talento e la passione di atleti provenienti da Apricena e oltre.

