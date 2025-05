Spinelli artista delle aule giudiziarie | Da Alessia Pifferi a Impagnatiello Cronaca gentile con carta e matite

Andrea Spinelli, artista delle aule giudiziarie, cattura l’essenza dei processi milanesi, tra cronaca e arte. Attraverso il suo sguardo unico e le sue matite, racconta storie di vita e giustizia, portando alla luce le emozioni di figure come Alessia Pifferi e impagnatiello in un'opera che unisce bellezza e verità.

di Andrea Gianni MILANO "Ho sempre pensato che il compito di un artista non sia semplicemente ricercare la bellezza, ma imparare a usarla per raccontare il mondo che lo circonda". Un mondo che Andrea Spinelli osserva nelle aule imponenti della Corte d’Assise di Milano, ritraendo imputati in processi mediatici (come AlessiaPifferi o Alessandro Impagnatiello) o in casi di Cronaca rimasti fuori dai riflettori, avvocati e magistrati, parenti delle vittime, cancellieri, giornalisti e tutto quel mondo che gravita attorno alla macchina della giustizia. Opere ora al centro di una mostra, “Il testimone“, inaugurata ieri e aperta fino al 23 maggio a Palazzo di giustizia."Raccontare i protagonisti del processo penale attraverso l’interpretazione artistica dell’illustratore giudiziario – spiega il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia – è un modo per tutelare anche i soggetti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spinelli, artista delle aule giudiziarie: "Da Alessia Pifferi a Impagnatiello. Cronaca gentile con carta e matite"

